Concert Celtic Light Temple Protestant Salon-de-Provence
Concert Celtic Light Temple Protestant Salon-de-Provence samedi 27 septembre 2025.
Concert Celtic Light
Samedi 27 septembre 2025 de 20h30 à 22h30. Temple Protestant Place Portail Coucou Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 18 EUR
Début : 2025-09-27 20:30:00
fin : 2025-09-27 22:30:00
Date(s) :
2025-09-27
Aux sons de la harpe, des flûtes irlandaises et de la cornemuse, les mélodies du monde celte envoûtent le Temple Protestant
Ce concert, éclairé à la lueur des bougies, est un moment d’évasion vers les terres d’Irlande, d’Ecosse et de Bretagne.
18€ / 8€ de 12 à 18 ans / Gratuit -12 ans .
Temple Protestant Place Portail Coucou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
To the sounds of harp, Irish flute and bagpipes, the melodies of the Celtic world enchant the Protestant Temple
German :
Zu den Klängen von Harfe, irischen Flöten und Dudelsack verzaubern die Melodien der keltischen Welt den Protestantischen Tempel
Italiano :
Al suono dell’arpa, dei flauti irlandesi e delle cornamuse, le melodie del mondo celtico incantano il Tempio protestante
Espanol :
Al son del arpa, las flautas irlandesas y las gaitas, las melodías del mundo celta encantan al Templo protestante
L’événement Concert Celtic Light Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence