Concert Celtic Light Temple Protestant Salon-de-Provence

samedi 27 septembre 2025

Concert Celtic Light

Samedi 27 septembre 2025 de 20h30 à 22h30. Temple Protestant Place Portail Coucou Salon-de-Provence

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27 22:30:00

2025-09-27

Aux sons de la harpe, des flûtes irlandaises et de la cornemuse, les mélodies du monde celte envoûtent le Temple Protestant

Ce concert, éclairé à la lueur des bougies, est un moment d’évasion vers les terres d’Irlande, d’Ecosse et de Bretagne.



18€ / 8€ de 12 à 18 ans / Gratuit -12 ans .

Temple Protestant Place Portail Coucou Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

To the sounds of harp, Irish flute and bagpipes, the melodies of the Celtic world enchant the Protestant Temple

German :

Zu den Klängen von Harfe, irischen Flöten und Dudelsack verzaubern die Melodien der keltischen Welt den Protestantischen Tempel

Italiano :

Al suono dell’arpa, dei flauti irlandesi e delle cornamuse, le melodie del mondo celtico incantano il Tempio protestante

Espanol :

Al son del arpa, las flautas irlandesas y las gaitas, las melodías del mundo celta encantan al Templo protestante

L’événement Concert Celtic Light Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence