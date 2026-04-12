Concert Celtic spirit of Ireland rue du levant Saint-Rambert-d’Albon

Saint-Rambert-d’Albon

Concert Celtic spirit of Ireland

rue du levant Espace Jean Ferrat Saint-Rambert-d’Albon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 20:30:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Plongez au coeur du riche héritage culturel de l’Irlande avec Celtic Spirit of Ireland, un spectacle extraordinaire de danse irlandaise qui captive les publics du monde entier depuis plus de deux décennies.

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rue du levant Espace Jean Ferrat Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 22 12

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English :

Immerse yourself in Ireland’s rich cultural heritage with Celtic Spirit of Ireland, an extraordinary Irish dance show that has been captivating audiences around the world for over two decades.

L’événement Concert Celtic spirit of Ireland Saint-Rambert-d’Albon a été mis à jour le 2025-02-06 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche