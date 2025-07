Concert Celtic Tramps Nonsard-Lamarche

Concert Celtic Tramps Nonsard-Lamarche samedi 16 août 2025.

Concert Celtic Tramps

Nonsard-Lamarche Meuse

Gratuit

Gratuit

Début : Samedi 2025-08-16 21:00:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Ambiance festive et airs celtiques avec Celtic Tramps en live au lac de Madine (plage de Nonsard) !

Le samedi 16 août à partir de 21h, rendez-vous à la plage de Nonsard, au bord du lac de Madine, pour un concert gratuit de Celtic Tramps.

Celtic Tramps Un voyage entre chanson française et sonorités celtiques

Laissez-vous emporter par un savoureux mélange de variété française et de musique celtique. Une soirée chaleureuse, rythmée et conviviale en plein air !

Un concert sous les étoiles dans un cadre naturel exceptionnel

Profitez de cette ambiance unique face au lac, les pieds dans l’herbe ou en terrasse, entre amis ou en famille, à deux pas du Bar de la Plage à Nonsard.

Infos pratiques

Lieu Plage de Nonsard, lac de Madine

Heure À partir de 21h

Entrée libre Concert gratuitTout public

Nonsard-Lamarche 55210 Meuse Grand Est +33 3 29 89 32 50

English :

Festive atmosphere and Celtic tunes with Celtic Tramps live at Lac de Madine (plage de Nonsard)!

On Saturday August 16 from 9pm, join us on Nonsard beach, on the shores of Lake Madine, for a free concert by Celtic Tramps.

Celtic Tramps? A journey between French chanson and Celtic sounds

Let yourself be carried away by a delicious blend of French variety and Celtic music. A warm, rhythmic and convivial open-air evening!

A concert under the stars in an exceptional natural setting

Enjoy this unique atmosphere overlooking the lake, with your feet up in the grass or on the terrace, with friends or family, just a stone’s throw from the Bar de la Plage in Nonsard.

Practical info

Location: Plage de Nonsard, Lac de Madine

Time From 9pm

Free admission ? Free concert

German :

Festliche Stimmung und keltische Melodien mit Celtic Tramps live am Lac de Madine (Strand von Nonsard)!

Am Samstag, den 16. August ab 21 Uhr treffen Sie sich am Strand von Nonsard am Ufer des Lac de Madine zu einem kostenlosen Konzert von Celtic Tramps.

Celtic Tramps ? Eine Reise zwischen französischem Chanson und keltischen Klängen

Lassen Sie sich von einer köstlichen Mischung aus französischem Varieté und keltischen Klängen mitreißen. Ein herzlicher, rhythmischer und geselliger Abend unter freiem Himmel!

Ein Konzert unter dem Sternenhimmel in einer außergewöhnlichen natürlichen Umgebung

Genießen Sie diese einzigartige Atmosphäre mit Blick auf den See, mit den Füßen im Gras oder auf der Terrasse, mit Freunden oder der Familie, nur wenige Schritte von der Bar de la Plage in Nonsard entfernt.

Praktische Infos

Ort: Strand von Nonsard, Madine-See

Uhrzeit: Ab 21 Uhr

Eintritt frei ? Kostenloses Konzert

Italiano :

Atmosfera di festa e melodie celtiche con i Celtic Tramps dal vivo al lago di Madine (spiaggia di Nonsard)!

Sabato 16 agosto, a partire dalle 21.00, recatevi alla spiaggia di Nonsard, sulle rive del lago di Madine, per assistere al concerto gratuito dei Celtic Tramps.

Celtic Tramps? Un viaggio tra la chanson francese e le sonorità celtiche

Lasciatevi trasportare da una deliziosa miscela di varietà francese e musica celtica. Una serata all’aperto, calda, ritmata e conviviale!

Un concerto sotto le stelle in un contesto naturale eccezionale

Godetevi questa atmosfera unica con vista sul lago, con i piedi sull’erba o sulla terrazza, con gli amici o la famiglia, a due passi dal Bar de la Plage di Nonsard.

Informazioni pratiche

Luogo: Plage de Nonsard, lago di Madine

Orario: Dalle 21:00

Ingresso libero ? Concerto gratuito

Espanol :

¡Ambiente festivo y melodías celtas con Celtic Tramps en directo en el lago de Madine (playa de Nonsard)!

El sábado 16 de agosto, a partir de las 21:00 h, acérquese a la playa de Nonsard, a orillas del lago de Madine, para asistir al concierto gratuito de Celtic Tramps.

¿Celtic Tramps? Un viaje entre la chanson francesa y los sonidos celtas

Déjese llevar por una deliciosa mezcla de variedad francesa y música celta. Una velada al aire libre, cálida, rítmica y acogedora

Un concierto bajo las estrellas en un marco natural excepcional

Disfrute de este ambiente único con vistas al lago, con los pies en la hierba o en la terraza, con amigos o en familia, a dos pasos del Bar de la Plage de Nonsard.

Información práctica

Lugar Plage de Nonsard, lac de Madine

Hora: a partir de las 21.00 h

Entrada gratuita Concierto gratuito

