concert celtique avec Keltia Landeleau

Le Pommier Landeleau Finistère

Début : 2025-09-12 20:00:00

Les 50 ans de Tanya

> Barbecue ou Buffet à volonté (en fonction du temps)

> 10 €

> Vendredi 12 septembre

> à partir de 20h

Réservation au 06.51.90.40.78 / 09.50.38.34.84 .

Le Pommier Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 51 90 40 78

