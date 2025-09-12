concert celtique avec Keltia Landeleau
concert celtique avec Keltia Landeleau vendredi 12 septembre 2025.
concert celtique avec Keltia
Le Pommier Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12 20:00:00
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Les 50 ans de Tanya
> Barbecue ou Buffet à volonté (en fonction du temps)
> 10 €
> Vendredi 12 septembre
> à partir de 20h
Réservation au 06.51.90.40.78 / 09.50.38.34.84 .
Le Pommier Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 51 90 40 78
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement concert celtique avec Keltia Landeleau a été mis à jour le 2025-08-29 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou