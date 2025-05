Concert celtique dans le cadre du Printemps des Arts à Senlis – Senlis, 25 mai 2025 16:00, Senlis.

Dans le cadre de l’exposition d’art « Le Printemps des Arts », organisée par l’association Art et Amitié Senlis, venez assister à un concert exceptionnel L’invité d’honneur de cette édition, Jean-François Gaulthier, réalisera une peinture en direct sous les yeux du public, et en rythme avec la musique qui sera jouée en live simultanément. 3 talentueux musiciens viendront rythmer cette création

chanteuse écossaise et joueuse de cornemuse, Joanne vit en France et se produit régulièrement en duo avec Christophe Saunière avec lequel elle a enregistré un grand nombre d’albums. Elle a joué à l’Olympia avec Alan Stivell et participe à ses albums, collabore à de nombreux projets de musique celtique notamment avec Mugar, Boann, Yule… Elle est aussi sonneuse (joueuse de cornemuse écossaise) à l’Ambassade de Grande-Bretagne à Paris.

harpiste, professeur de harpe et de musique celtiques au Conservatoire de Saint-Denis, Mathilde a joué longtemps dans le Duo Mag Mell. Virtuose, elle a notamment gagné le concours de harpe celtique au Festival Interceltique de Lorient. Elle a aussi participé à l’album « Harpe Celtique, l’Anthologie » qui regroupe tous les grands noms de la harpe celtique.

– musicien senlisien, il s’est notamment beaucoup consacré aux musiques médiévales (Ensembles Perceval, In Cortezia, Aëlis…). Professeur de guitare, il a exercé à Senlis pendant de nombreuses années, mais est aussi multi-instrumentiste et arrangeur. Pour ce qui concerne la musique celtique, il dirige l’ensemble EirYs depuis 2015, a dirigé le groupe Boann et réalisé quatre albums avec Joanne McIver. 0 .

Place Saint-Pierre

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France artetamitiesenlis@orange.fr

