Concert Celtique de Celtica Harpaca

1 rue de l’église Bouxwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10 21:00:00

Date(s) :

2026-01-10

Le quatuor CELTICA Harpaca propose un voyage musical en Terres Celtiques! Quatre voix accompagnées d’une guitare, d’une harpe et d’une flûte irlandaise vous transporteront pour un instant de rêverie aux couleurs celtiques. Récital riche en émotions!

A l’église protestante de Bouxwiller, le quatuor CELTICA Harpaca propose un voyage musical en Terres Celtiques! Quatre voix accompagnées d’une guitare, d’une harpe et d’une flûte irlandaise vous transporteront pour un instant de rêverie aux couleurs celtiques. Récital riche en émotions! 0 .

1 rue de l’église Bouxwiller 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 36 66 23 40 celtica.harpaca@gmail.com

English :

The CELTICA Harpaca quartet takes you on a musical journey to Celtic lands! Four voices accompanied by guitar, harp and Irish flute will transport you to a moment of Celtic reverie. A recital rich in emotion!

L’événement Concert Celtique de Celtica Harpaca Bouxwiller a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre