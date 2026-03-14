CONCERT CELTIQUE Rue de la Paix Lamasquère

CONCERT CELTIQUE

Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 20:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Venez vous divertir avec ce concert celtique par le groupe Araelle.

Le groupe Araelle vous présente des sons et répertoires celtique pour partager un moment convivial en musique. .

Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 56 29

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English :

Come and enjoy this Celtic concert by the group Araelle.

L’événement CONCERT CELTIQUE Lamasquère a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE