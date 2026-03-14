CONCERT CELTIQUE Rue de la Paix Lamasquère
CONCERT CELTIQUE Rue de la Paix Lamasquère jeudi 18 juin 2026.
CONCERT CELTIQUE
Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 20:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Venez vous divertir avec ce concert celtique par le groupe Araelle.
Le groupe Araelle vous présente des sons et répertoires celtique pour partager un moment convivial en musique. .
Rue de la Paix ESPACE CULTUREL MÉDIATHÈQUE Lamasquère 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 56 29
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English :
Come and enjoy this Celtic concert by the group Araelle.
L’événement CONCERT CELTIQUE Lamasquère a été mis à jour le 2026-03-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE