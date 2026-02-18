Concert celtique Place Paul Beau Médis

Concert celtique

Place Paul Beau Eglise de Médis Médis Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Concert de Bordeaux pipe Band à l’église de Médis.

.

Place Paul Beau Eglise de Médis Médis 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 16 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bordeaux pipe Band concert at Médis church.

L’événement Concert celtique Médis a été mis à jour le 2026-02-18 par Royan Atlantique