Concert celtique Gymnase Saint-Didier-en-Velay

Concert celtique

Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif :

Date :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concert celtique annuel proposé par l’association Multi Activités Désidérienne.

Gymnase Faubourg de la Péchoire Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mad.concert43140@gmail.com

English :

Annual Celtic concert organized by the Multi Activités Désidérienne association.

L’événement Concert celtique Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Loire Semène