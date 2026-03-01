Concert celtique Saint-Patrick Le Comptoir Irlandais Metz

Concert celtique Saint-Patrick

Le Comptoir Irlandais 4 Place Saint-Nicolas Metz Moselle

Samedi 2026-03-14 10:00:00

2026-03-14 12:00:00

2026-03-14

Le Comptoir Irlandais accueille le groupe Les Pierres à Folk, formation de musique celtique reconnue pour son énergie et son sens du partage. Le groupe propose une alliance dynamique entre “tubes” du répertoire folk et créations originales, offrant un moment musical accessible à tous.Adultes

Le Comptoir Irlandais 4 Place Saint-Nicolas Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 71 16

Comptoir Irlandais welcomes Les Pierres à Folk, a Celtic music group renowned for its energy and sense of sharing. The group offers a dynamic blend of ?hits? from the folk repertoire and original creations, providing a musical experience accessible to all.

