Concert celtique Rue Victor Hugo Saint-Vallier

Rue Victor Hugo Halle couverte Saint-Vallier Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-14 20:00:00

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Concert de musique celtique d’Irlande et de Bretagne, avec le duo nivernais Kairn.

Gaëlle au tin whistle (flute), accordéon, chant, stompbox (percussion) et Benoît à la guitare et cornemuse.

Rythmes entraînants et mélodies enchanteresses d’Irlande et de Bretagne vous accompagneront pour cette soirée celtique. .

Rue Victor Hugo Halle couverte Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 98 93 98 c2ac.saintvallier71@gmail.com

