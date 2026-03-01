Concert celtique La Cave MJC de Villerupt Villerupt
Concert celtique La Cave MJC de Villerupt Villerupt vendredi 27 mars 2026.
Concert celtique
La Cave MJC de Villerupt 6 rue Clémenceau Villerupt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27 20:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Concert de Grand Large (pop-rock celtique) dans le cadre de la Saint-Patrick.
Première partie assurée par Mac Magalister.
Bar et petite restauration sur place.Tout public
La Cave MJC de Villerupt 6 rue Clémenceau Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 89 90 14
English :
St. Patrick’s Day concert by Grand Large (Celtic pop-rock).
Opening act Mac Magalister.
Bar and snacks on site.
L’événement Concert celtique Villerupt a été mis à jour le 2026-03-03 par OT DU GRAND LONGWY