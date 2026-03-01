Concert celtique La Cave MJC de Villerupt Villerupt

Concert celtique

La Cave MJC de Villerupt 6 rue Clémenceau Villerupt Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 20:00:00

2026-03-27

Concert de Grand Large (pop-rock celtique) dans le cadre de la Saint-Patrick.

Première partie assurée par Mac Magalister.

Bar et petite restauration sur place.Tout public

La Cave MJC de Villerupt 6 rue Clémenceau Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 89 90 16

English :

St. Patrick’s Day concert by Grand Large (Celtic pop-rock).

Opening act Mac Magalister.

Bar and snacks on site.

