Concert Celui qui chante par Mélodie en Chœur et l’orchestre des cordes d’Ingwiller Val-de-Moder

Informations pratiques

Val-de-Moder

Concert Celui qui chante par Mélodie en Chœur et l’orchestre des cordes d’Ingwiller

11 Rue de Haguenau, Pfaffenhoffen Val-de-Moder Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-10 20:30:00

fin : 2026-10-10 22:30:00

Date(s) :

2026-10-10

Comme le chantait Michel Berger Celui qui chante a des regards de vrai bonheur tout au fond des yeux… Une évidence que les choristes et musiciens partagent à chaque représentation et qu’ils auront le plaisir de transmettre au public lors de cette soirée pleine d’émotion, de passion et de souvenirs.

Celui qui chante par Mélodie en Chœur et l’Orchestre des Cordes d’Ingwiller

Quand le poète et musicien Michel Berger rencontre sa muse France Gall, naissent quelques-unes des plus belles pages de la chanson française. Ensemble, ils ont créé un répertoire intemporel, où se mêlent émotion, énergie et humanité.

À travers ce spectacle, Mélodie en Chœur et l’Orchestre des Cordes d’Ingwiller rendent un hommage vibrant à ce duo mythique. Les plus grands succès de Michel Berger et France Gall reprennent vie dans des arrangements mêlant les voix du chœur à la richesse des cordes.

Entre mélodies lumineuses, ballades poignantes et rythmes funk, jazz ou blues, ces chansons continuent de résonner avec une étonnante modernité. Elles célèbrent la force de la musique, capable d’apaiser, de consoler et de rassembler.

Comme le chantait Michel Berger Celui qui chante a des regards de vrai bonheur tout au fond des yeux… Une évidence que les choristes et musiciens partagent à chaque représentation et qu’ils auront le plaisir de transmettre au public lors de cette soirée pleine d’émotion, de passion et de souvenirs. .

11 Rue de Haguenau, Pfaffenhoffen Val-de-Moder 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 05 60 60 contact@lascene67.fr

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English :

As Michel Berger sang: “%AB Those who sing have a look of true happiness deep in their eyes…” %BB A %E9vidence that the choir members and musicians share %E0 at every performance and that they will be delighted to convey to the audience during this evening full of %E9motion, passion, and memories.

L’événement Concert Celui qui chante par Mélodie en Chœur et l’orchestre des cordes d’Ingwiller Val-de-Moder a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau