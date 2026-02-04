Concert Celui qui chante Reichshoffen

Concert Celui qui chante

12 rue du Général Koenig Reichshoffen Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-04-18 20:00:00

Quand le poète musicien Michel Berger rencontre sa muse France Gall, ils écrivent et chantent ensemble les plus belles pages musicales de la pop française.

Concert réalisé par Mélodie en Choeur sous la direction de Thomas Kern et Les cordes d’Ingwiller sous la direction de Aurélian Andréï.

Quand le poète musicien Michel Berger rencontre sa muse France Gall, ils écrivent et chantent ensemble les plus belles pages musicales de la pop française. Si belles et si inspirées qu’elles résonnent toujours à nos oreilles d’une brûlante actualité et parlent à nos cœurs et consciences. Ils n’ont cessé de célébrer à travers leurs compositions, leur amour inconditionnel de la musique. Une musique incandescente ou mélancolique qui apaise, répare, console. Des rythmes funk, jazz, blues qui nous touchent et nous entrainent dans le tourbillon de la vie.

Celui qui chante a des regards de vrai bonheur tout au fond des yeux, celui qui chante devient si fort que rien au monde ne peut l’atteindre une évidence que nous choristes et musiciens éprouvons à chacune de nos interventions et souhaitons vous communiquer par cet hommage vibrant au talent de Michel Berger et France Gall. .

+33 3 88 09 67 00 info@lacastine.com

English :

When poet-musician Michel Berger met his muse France Gall, they wrote and sang together the most beautiful musical pages of French pop.

