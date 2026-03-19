Concert Cercle Philharmonique de Blanzac Coteaux-du-Blanzacais
Concert Cercle Philharmonique de Blanzac Coteaux-du-Blanzacais dimanche 19 avril 2026.
Concert Cercle Philharmonique de Blanzac
Salle des Vieux Chais Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 16:00:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Le Cercle Philharmonique de Blanzac a le plaisir de vous convier à son concert de printemps à la salle des Vieux Chais de Blanzac. Direction Roman Orlov
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Salle des Vieux Chais Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 69 88 31 cercle.philharmonique.blanzac@gmail.com
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English : Concert Cercle Philharmonique de Blanzac
The Blanzac Philharmonic Society is pleased to invite you to its spring concert at the Salle des Vieux Chais in Blanzac. Conducted by Roman Orlov
L’événement Concert Cercle Philharmonique de Blanzac Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Sud Charente