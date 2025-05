Concert & Cérémonie de Clôture du Concours – Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux Bordeaux, 25 mai 2025 15:00, Bordeaux.

Concert & Cérémonie de Clôture du Concours Dimanche 25 mai, 17h00 Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux De 5.00 € à 10.00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-05-25T17:00:00+02:00 – 2025-05-25T18:30:00+02:00

Fin : 2025-05-25T17:00:00+02:00 – 2025-05-25T18:30:00+02:00

Pour clore le 11ème Concours International de Quatuors à Cordes de Bordeaux, les trois quatuors finalistes se retrouvent pour un concert à la hauteur de leur exploit mettant en lumière tout leur talent et leur virtuosité !

Un moment, si ce n’est exceptionnel au moins unique, pour découvrir, lors d’un concert événement et sur la scène prestigieuse de l’Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux, les révélations de cette édition 2025 qui seront les grands quatuors à cordes de demain.

Les pièces au programme seront choisies par le jury parmi les œuvres interprétées par les quatuors finalistes. Le concert sera précédé d’un grand moment d’émotions : la remise des prix du Concours International de Quatuors à Cordes de Bordeaux 2025.

Concert enregistré par France Musique et diffusé le 16 juin à 20h dans l’émission “Le concert du soir”. Puis disponible en streaming sur le site de France Musique et l’appli Radio France.

Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/en/performance-spaces-49872#lauditorium https://www.facebook.com/operadebordeaux/?locale=de_DE [{« type »: « link », « value »: « https://onb.notre-billetterie.com/billets?spec=101 »}] [{« link »: « https://vibrefestival.com/evenement/recital-des-finalistes-du-concours/ »}] Situé au coeur du centre historique de la ville, l’Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux a ouvert ses portes le 24 janvier 2013. Spectaculaire par sa structure et son acoustique (oeuvre de l’expert acousticien belge Eckhard Kahle), ce lieu hautement qualifié propose une programmation aussi prestigieuse qu’éclectique.

Dirigée par Emmanuel Hondré, directeur général de l’Opéra National de Bordeaux, cette résidence de l’Orchestre Nationale de Bordeaux Aquitaine ouvre à cette formation de nouvelles perspectives depuis son ouverture, lui permettant à la fois d’élargir son répertoire à des oeuvres inenvisageables au Grand-Théâtre en raison de la taille de la fosse d’orchestre et de parfaire l’adéquation des répertoires et des lieux.

Financé par la ville de Bordeaux avec le soutien de l’État et du conseil régional d’Aquitaine, signé par l’architecte mélomane Michel Pétuaud-Létang, ce nouveau temple de la musique – 1 440 places et la plus grande fosse d’orchestre d’Europe – propose au public chefs-d’oeuvre de la littérature musicale et créations, privilégiant les échanges avec les musiciens et s’ouvrant au jazz…

Depuis son ouverture, l’Auditorium de l’Opéra National de Bordeaux a accueilli nombre d’artistes prestigieux, dont Lang Lang, Karita Mattila, Jordi Savall, Anne Gastinel…

CONCERT DES LAURÉATS « Les meilleurs moments du Concours » avec les 3 quatuors finalistes & la remise des Prix de la 11ème édition du Concours. Festival Vibre Festival

©Pierre Planchenault