Concert Cérémonie de la Victoire de 1945 Rue Saint-Germain Flers
Concert Cérémonie de la Victoire de 1945 Rue Saint-Germain Flers vendredi 8 mai 2026.
Concert Cérémonie de la Victoire de 1945
Rue Saint-Germain Monument aux morts Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 11:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Cérémonie animée par l’harmonie du Conservatoire de musique de Flers Agglo, sous la direction de François RONDEL.
Cette formation animera la messe dans l’église Saint-Germain, puis la cérémonie au monument aux morts de Flers. .
Rue Saint-Germain Monument aux morts Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Cérémonie de la Victoire de 1945
L’événement Concert Cérémonie de la Victoire de 1945 Flers a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo