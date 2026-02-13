Concert Cérémonie de la Victoire de 1945 Rue Saint-Germain Flers

Concert Cérémonie de la Victoire de 1945

Rue Saint-Germain Monument aux morts Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 11:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Cérémonie animée par l’harmonie du Conservatoire de musique de Flers Agglo, sous la direction de François RONDEL.

Cette formation animera la messe dans l’église Saint-Germain, puis la cérémonie au monument aux morts de Flers. .

Rue Saint-Germain Monument aux morts Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 66 48 88 conservatoire@flers-agglo.fr

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English : Concert Cérémonie de la Victoire de 1945

L’événement Concert Cérémonie de la Victoire de 1945 Flers a été mis à jour le 2026-03-20 par Flers agglo