Concert Cérémonie du 11 novembre Monument aux Morts Marsais

Dans le cadre de la cérémonie du 11 novembre, l’orchestre d’Harmonie de Surgères proposera un concert au monument aux Morts.

English :

As part of the November 11th ceremony, the Surgères Concert Band will be offering a concert at the war memorial.

German :

Im Rahmen der Zeremonie am 11. November wird das Harmonieorchester von Surgères ein Konzert am Kriegsdenkmal geben.

Italiano :

Nell’ambito della cerimonia dell’11 novembre, la banda musicale di Surgères terrà un concerto presso il monumento ai caduti.

Espanol :

En el marco de la ceremonia del 11 de noviembre, la banda de música de Surgères ofrecerá un concierto en el memorial de guerra.

