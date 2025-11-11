Concert Cérémonie du 11 novembre Rur Audry de Puyravault Surgères

Dans le cadre de la cérémonie du 11 novembre, l’orchestre d’Harmonie de Surgères proposera un concert au monument aux Morts.

Rur Audry de Puyravault Monument aux Morts Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 60 47 conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

English :

As part of the November 11th ceremony, the Surgères Concert Band will be offering a concert at the war memorial.

German :

Im Rahmen der Zeremonie am 11. November wird das Harmonieorchester von Surgères ein Konzert am Kriegsdenkmal geben.

Italiano :

Nell’ambito della cerimonia dell’11 novembre, la banda musicale di Surgères terrà un concerto presso il monumento ai caduti.

Espanol :

En el marco de la ceremonia del 11 de noviembre, la banda de música de Surgères ofrecerá un concierto en el memorial de guerra.

