Concert C’est la paye, ça s’ arrose !

Espace Cristal 680 Avenue Général Charles de Gaulle Portes-lès-Valence Drôme

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 19:30:00

fin : 2026-02-26 20:30:00

Date(s) :

2026-02-26 2026-04-30

Une invitation à savourer un concert live, autour d’une programmation jazz, jazz vocal, bossa ou blues. Ambiance chaleureuse et détendue, dans un esprit jazz club, laissez-vous tenter par une cuisine maison, simple et gourmande.

Espace Cristal 680 Avenue Général Charles de Gaulle Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr

An invitation to enjoy a live concert, featuring jazz, vocal jazz, bossa or blues. In a warm, relaxed atmosphere, in a jazz club spirit, let yourself be tempted by simple, gourmet home cooking.

