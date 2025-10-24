Concert C’est La Vie Trio Complices La Visitation Limoges

Concert C’est La Vie Trio Complices

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges Haute-Vienne

Le Trio Complices c’est d’abord une variété des styles musicaux proposés milonga, mambo, ragtime, sonate, chanson, mélodie française… Et, dans cette variété, figurent quelques constantes, des accents jazzy, une grande richesse de l’harmonie et une sensibilité tantôt mélancolique tantôt souriante. C’est ainsi qu’on peut qualifier la musique de Yann Raix qui dans ces styles différents diffuse sa touche unique. Trois guitares classiques pour un concert aux différentes couleurs c’est la vie. .

La Visitation 9B Rue François Chénieux Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 77 90 05 96 complicestrio@gmail.com

