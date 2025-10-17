Concert C’est Trop PoP ZAC du Mont de Magny Gisors

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Tarif : – –

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Pop

C’est Trop PoP est un groupe de reprises qui interprète des titres emblématiques de la pop, du rock et du disco, des années 70 à aujourd’hui. De Pink Floyd à Måneskin, en passant par Arctic Monkeys et Stromae, le répertoire traverse les époques avec des morceaux incontournables, connus de tous. .

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Concert C’est Trop PoP

