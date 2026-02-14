Concert Ceux Qui Marchent Debout : première partie, Le TOM, Saint-Georges-Motel

Concert Ceux Qui Marchent Debout : première partie Samedi 14 mars, 20h30 Le TOM Eure

Sur inscription. TARIF EN LIGNE : 15 € • PLEIN TARIF : 18 € • TARIF RÉDUIT : 15 € • GRATUIT : – 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T22:30:00+01:00

Fin : 2026-03-14T20:30:00+01:00 – 2026-03-14T22:30:00+01:00

Depuis le mois d’octobre, les élèves percussionnistes du TOM de St Georges-Motel et du conservatoire de l’Agglo travaillent avec deux musiciens professionnels dans des ateliers Rythme et percussions. Ils proposeront un concert de restitution dans le cadre du festival Jazz de Mars, en première partie du groupe Ceux Qui Marchent Debout.

Ceux Qui Marchent Debout

Leur show détendu et énergique parsemé de descentes dans le public est toujours un ravissement pour les danseurs du monde entier.

Après 33 ans de carrière, 10 albums et plus de 1500 concerts, Ceux Qui Marchent Debout font toujours danser la planète. Le funk est leur style.

Qu’il soit second line, Go-Go, P-funk ou Rocksteady (la soul jamaïquaine), il est au cœur de toutes leurs compositions. Après s’être frottés aux grands noms du genre (Maceo Parker, Fred Wesley, Bootsy Collins, The Neville Brothers) et même jammé quelques titres avec Joey Starr à l’Olympia en 2007, CQMD nous confirment que le funk est synonyme de joie de vivre et de jeunesse éternelle !

Le TOM 33 Rte d’Abondant, 27710 Saint-Georges-Motel Saint-Georges-Motel 27710 Eure Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://pretix.eu/jazzdemars/2026/4743210/ »}] [{« link »: « https://www.letom.fr/scene/ »}, {« link »: « https://www.dreux-agglomeration.fr/decouvrir-sortir/se-cultiver-se-divertir/conservatoire-classe/ »}]

Première partie du concert de Ceux Qui Marchent Debout au TOM par les classes percussions du conservatoire et du TOM. concert percussions

Festival Jazz de Mars 2026 – Aurélie Dève Illustrations