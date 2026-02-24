Concert CHABIFÖNK + BASSTONG + AMADEUS MOZZA Salle Emeraude Bressuire

Concert CHABIFÖNK + BASSTONG + AMADEUS MOZZA

Concert CHABIFÖNK + BASSTONG + AMADEUS MOZZA Salle Emeraude Bressuire samedi 21 mars 2026.

Concert CHABIFÖNK + BASSTONG + AMADEUS MOZZA

Salle Emeraude Place Dupin Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21

Date(s) :
2026-03-21

Concert avec CHABIFÖNK + BASSTONG + AMADEUS MOZZA.   .

Salle Emeraude Place Dupin Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 45 07 16  contact@boc-hall.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert CHABIFÖNK + BASSTONG + AMADEUS MOZZA

L’événement Concert CHABIFÖNK + BASSTONG + AMADEUS MOZZA Bressuire a été mis à jour le 2026-02-22 par OT Bocage Bressuirais