Concert Chagall, l’ange à la fenêtre ACCES Maison des Associations Bourg-de-Péage vendredi 3 octobre 2025.

Maison des Associations 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-10-03 20:00:00

2025-10-03

Les animatrices du Relais de la Petite Enfance de Romans ont créé ce spectacle composé de chansons et d’histoires à destination des enfants de 0 à 3 ans.

Maison des Associations 2 avenue Ville de Mindelheim Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

English :

The staff of Romans’ Relais de la Petite Enfance have created this show of songs and stories for children aged 0 to 3.

German :

Die Betreuerinnen des Relais de la Petite Enfance in Romans haben dieses Schauspiel aus Liedern und Geschichten für Kinder von 0 bis 3 Jahren zusammengestellt.

Italiano :

Il personale del Relais de la Petite Enfance di Roma ha creato uno spettacolo con canzoni e storie per bambini da 0 a 3 anni.

Espanol :

El personal del Relais de la Petite Enfance de Roma ha creado un espectáculo con canciones y cuentos para niños de 0 a 3 años.

