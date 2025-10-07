CONCERT CHALI 2NA DE JURASSIC 5 Montpellier
CONCERT CHALI 2NA DE JURASSIC 5 Montpellier mardi 7 octobre 2025.
CONCERT CHALI 2NA DE JURASSIC 5
20 Rue de Verdun Montpellier Hérault
Tarif : 21.8 – 21.8 – EUR
Date : 2025-10-07
Début : 2025-10-07
fin : 2025-10-07
Date(s) :
2025-10-07
Chali 2na sera sur la scène du Rockstore le 7 octobre prochain accompagné de son live ban
Membre fondateur du groupe culte Jurassic 5 , il est reconnu comme l’une des voix les plus distinctives et apprécié du hip-hop US
sur réservation .
20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Chali 2na takes to the Rockstore stage on October 7 with his live ban
A founding member of the cult group Jurassic 5, he is recognized as one of the most distinctive and appreciated voices in US hip-hop
German :
Chali 2na wird am 7. Oktober auf der Bühne des Rockstore stehen und von seinem Live-Ban begleitet
Er ist Gründungsmitglied der Kultband Jurassic 5 und gilt als eine der markantesten und beliebtesten Stimmen im US-Hip-Hop
Italiano :
Chali 2na sarà sul palco di Le Rockstore il 7 ottobre con il suo live ban
Membro fondatore del gruppo di culto Jurassic 5, è riconosciuto come una delle voci più distintive e popolari dell’hip-hop statunitense
Espanol :
Chali 2na subirá al escenario del Rockstore el 7 de octubre con su live ban
Miembro fundador del grupo de culto Jurassic 5, es reconocido como una de las voces más distintivas y populares del hip-hop estadounidense
L’événement CONCERT CHALI 2NA DE JURASSIC 5 Montpellier a été mis à jour le 2025-08-05 par 34 OT MONTPELLIER