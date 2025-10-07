CONCERT CHALI 2NA DE JURASSIC 5 Montpellier

CONCERT CHALI 2NA DE JURASSIC 5 Montpellier mardi 7 octobre 2025.

CONCERT CHALI 2NA DE JURASSIC 5

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 21.8 – 21.8 – EUR

Début : 2025-10-07

fin : 2025-10-07

Date(s) :

2025-10-07

Chali 2na sera sur la scène du Rockstore le 7 octobre prochain accompagné de son live ban

Membre fondateur du groupe culte Jurassic 5 , il est reconnu comme l’une des voix les plus distinctives et apprécié du hip-hop US

sur réservation .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Chali 2na takes to the Rockstore stage on October 7 with his live ban

A founding member of the cult group Jurassic 5, he is recognized as one of the most distinctive and appreciated voices in US hip-hop

German :

Chali 2na wird am 7. Oktober auf der Bühne des Rockstore stehen und von seinem Live-Ban begleitet

Er ist Gründungsmitglied der Kultband Jurassic 5 und gilt als eine der markantesten und beliebtesten Stimmen im US-Hip-Hop

Italiano :

Chali 2na sarà sul palco di Le Rockstore il 7 ottobre con il suo live ban

Membro fondatore del gruppo di culto Jurassic 5, è riconosciuto come una delle voci più distintive e popolari dell’hip-hop statunitense

Espanol :

Chali 2na subirá al escenario del Rockstore el 7 de octubre con su live ban

Miembro fundador del grupo de culto Jurassic 5, es reconocido como una de las voces más distintivas y populares del hip-hop estadounidense

