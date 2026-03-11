Concert Le Temple Chalon-sur-Saône
Concert Le Temple Chalon-sur-Saône dimanche 15 mars 2026.
Concert
Le Temple 25 rue Carnot Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Concert de chants marins et anglais sous la direction de Marie-Bénédicte Rolland. .
Le Temple 25 rue Carnot Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 27 41 45 renaud.michel1@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert
L’événement Concert Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2026-03-07 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I