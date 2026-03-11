Concert Le Temple Chalon-sur-Saône

Concert

Le Temple 25 rue Carnot Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Concert de chants marins et anglais sous la direction de Marie-Bénédicte Rolland. .

Le Temple 25 rue Carnot Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 27 41 45 renaud.michel1@orange.fr

