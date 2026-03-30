Concert CHAM Salle des fêtes Ledeuix

Concert CHAM

Salle des fêtes Rue de Lamarque Ledeuix Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

L’EMIHB, avec l’association Jazz N’Co, en partenariat avec le Collège des Cordeliers d’Oloron Sainte-Marie, vous invite à un concert des élèves des classes CHAM ! Ce concert sera l’occasion de découvrir le travail artistique et musical développé tout au long de l’année par les élèves. A travers ce moment musical, ils partageront avec vous le fruit de leur apprentissage, leur créativité et leur engagement. Ouverture des portes à 18h45, début du concert à 19h30.

Buvette et pâtisseries sur place. .

Salle des fêtes Rue de Lamarque Ledeuix 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 51 18 98 emihb64@gmail.com

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English : Concert CHAM

L’événement Concert CHAM Ledeuix a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn