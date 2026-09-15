Concert Chambre Philarmonique Cologne Rue Saint-Martin Biarritz
lundi 28 septembre 2026 · Rue Saint-Martin · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Concert Chambre Philarmonique Cologne
Rue Saint-Martin Eglise Saint-Martin Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 27 – 27 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 20:00:00
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
La Chambre Philharmonique Cologne réunit des musiciens de plusieurs pays et se produit dans le monde entier, de la cathédrale de Cologne jusqu’à l’Opéra de Sydney. Cet orchestre à cordes rencontre un vif succès grâce à l’exceptionnelle virtuosité de ses solistes et à la complicité qui unit l’ensemble.
Pour cette tournée, les artistes proposent un voyage à travers les grandes œuvres du répertoire classique : Les Quatre Saisons d’Antonio Vivaldi, le Concerto pour basson KV 191 de W. A. Mozart, une aria du Messiede G. F. Händel, ainsi que le Nocturne pour violoncelle de P. I. Tchaïkovski.
Ouverture des portes : 19h30
Durée : environ 1h45 .
Rue Saint-Martin Eglise Saint-Martin Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Concert Chambre Philarmonique Cologne
L’événement Concert Chambre Philarmonique Cologne Biarritz a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Biarritz
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