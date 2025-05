Concert champêtre – Val des Vignes, 7 juin 2025 17:00, Val des Vignes.

Charente

Concert champêtre Parking de la salle des fêtes de Péreuil Val des Vignes Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 17:00:00

fin : 2025-06-07

Date(s) :

2025-06-07

La commune de Val des Vignes invite pour son cinquième concert champêtre la musique de l’armée de l’air.

Parking de la salle des fêtes de Péreuil

Val des Vignes 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 66 37 17 mairie@valdesvignes.fr

English : Concert champêtre

The commune of Val des Vignes is inviting the Air Force Band to its fifth country concert.

German : Concert champêtre

Die Gemeinde Val des Vignes lädt für ihr fünftes ländliches Konzert die Musik der Luftwaffe ein.

Italiano : Concert champêtre

Il comune di Val des Vignes invita la Banda dell’Aeronautica Militare al suo quinto concerto country.

Espanol : Concert champêtre

El municipio de Val des Vignes invita a la Banda del Ejército del Aire a su quinto concierto campestre.

