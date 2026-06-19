UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Champs-Romain

Concert Champs-Romain

Concert Champs-Romain vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
Aux Berges du Chalard
Ville
24470 Champs-Romain
Département
Dordogne
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Champs-Romain

Concert

Aux Berges du Chalard Champs-Romain Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:30:00
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

Guinguette express, chanson française   .

Aux Berges du Chalard Champs-Romain 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 12 18 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert

L’événement Concert Champs-Romain a été mis à jour le 2026-06-19 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

À voir aussi à Champs-Romain (Dordogne)