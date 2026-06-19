AGENDA · Champs-Romain
Concert Champs-Romain
vendredi 7 août 2026 · Champs-Romain
Informations pratiques
Champs-Romain
Concert
Aux Berges du Chalard Champs-Romain Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 20:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Cavale Caravane, Country Pop Folk .
Aux Berges du Chalard Champs-Romain 24470 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 12 18 90
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English : Concert
L’événement Concert Champs-Romain a été mis à jour le 2026-06-19 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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