Concert chanson française humoristique Les Tournedos Rossignols Camjac
Concert chanson française humoristique Les Tournedos Rossignols Camjac samedi 28 mars 2026.
Concert chanson française humoristique Les Tournedos Rossignols
Camjac Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Les Tournedos Rossignols , trois compères férus de musique et d’art culinaire, ont décidé de fédérer leurs talents avec comme idée centrale le répertoire de la chanson française humoristique.
Organisé par l’association Le Citron Bleu. 10 .
Camjac 12800 Aveyron Occitanie +33 7 88 34 32 15 jp.perez12@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Les Tournedos Rossignols , three friends with a passion for music and the culinary arts, have decided to combine their talents with a central idea: the repertoire of humorous French chanson.
L’événement Concert chanson française humoristique Les Tournedos Rossignols Camjac a été mis à jour le 2026-01-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)