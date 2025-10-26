Concert Chanson française Longueville-sur-Scie

Bernard Grandvaux préfère les textes graves.

Il chante les joies et les douleurs. Il nous raconte des histoires belles et souvent sombres avec la mélodie de notre langue.

Mais l’espoir est là qui revient comme un refrain avec la lumière des rêves où il aime nous entraîner.

Au piano, son complice Bernard Cartier cisèle une parfaite partition autour des mots et des sentiments.

Leur deux voix ne font qu’une

Un chapeau passera à la fin du concert

Nous vous rappelons qu’il est préférable de se garer dans la ferme, au 9 route des Vergers à Saint Crespin .

1 route de Newton-Longville Longueville-sur-Scie 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 87 82 15 98 delartencejardin@gmail.com

