Informations pratiques

Pontarlier

Concert – Chanson Française – Mathieu Boogaerts

2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03 22:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Concert de chansons françaises.

Une relecture chaleureuse et chaloupe d’un répertoire unique. Mathieu est un orfèvre des mots et mélodiste hors pair. Avec ce spectacle, Mathieu Boogaerts déploie « Le grand Piano » et s’entoure pour l’occasion d’une formation complète : guitare, piano, basse et batterie.

Billetterie en ligne. .

2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 67 59 laurent.rogeboz@wanadoo.fr

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English : Concert – Chanson Française – Mathieu Boogaerts

L’événement Concert – Chanson Française – Mathieu Boogaerts Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS