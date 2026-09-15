Concert – Chanson Française – Mathieu Boogaerts Pontarlier
samedi 3 octobre 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Concert – Chanson Française – Mathieu Boogaerts
2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 22:30:00
Date(s) :
2026-10-03
Concert de chansons françaises.
Une relecture chaleureuse et chaloupe d’un répertoire unique. Mathieu est un orfèvre des mots et mélodiste hors pair. Avec ce spectacle, Mathieu Boogaerts déploie « Le grand Piano » et s’entoure pour l’occasion d’une formation complète : guitare, piano, basse et batterie.
Billetterie en ligne. .
2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 67 59 laurent.rogeboz@wanadoo.fr
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English : Concert – Chanson Française – Mathieu Boogaerts
L’événement Concert – Chanson Française – Mathieu Boogaerts Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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