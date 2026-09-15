UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Pontarlier

Concert – Chanson Française – Mathieu Boogaerts Pontarlier

samedi 3 octobre 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
2 Rue Jeanne d'Arc
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
14 14 14 Tarif de base - plein tarif Tarif de base

Pontarlier

Concert – Chanson Française – Mathieu Boogaerts

2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier Doubs

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base – plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03 22:30:00

Date(s) :
2026-10-03

Concert de chansons françaises.
Une relecture chaleureuse et chaloupe d’un répertoire unique. Mathieu est un orfèvre des mots et mélodiste hors pair. Avec ce spectacle, Mathieu Boogaerts déploie « Le grand Piano » et s’entoure pour l’occasion d’une formation complète : guitare, piano, basse et batterie.
Billetterie en ligne.   .

2 Rue Jeanne d’Arc Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 67 59  laurent.rogeboz@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert – Chanson Française – Mathieu Boogaerts

L’événement Concert – Chanson Française – Mathieu Boogaerts Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

À voir aussi à Pontarlier (Doubs)