Concert Chanson Française Place de l’église Nolay dimanche 27 juillet 2025.

Place de l’église Eglise SAINT MARTIN Nolay Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-07-27 17:00:00

2025-07-27

Après avoir présenté dans leur duo Les Passants un florilège de chansons anciennes

et traditionnelles peu connues, Sandrine Cormery et Patrick Raffin ont décidé de faire

entendre leurs propres compositions. La rencontre avec la violoniste Catherine Grimault

a été déterminante dans cette décision. Un moment musical purement amical au départ,

a fait naître une telle harmonie entre les mélodies, les textes et le jeu inspiré de Catherine,

que nous avons vite éprouvé l’envie de la faire partager. .

Place de l’église Eglise SAINT MARTIN Nolay 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté desplantesf@gmail.com

