Concert chanson française Sylvain Reverte et la Belle équipe Halle Pénavienne Laplume samedi 4 avril 2026.

Halle Pénavienne 279 Rue Grande Rue Laplume Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04

2026-04-04

Sylvain Reverte, auteur-compositeur-interprète, chante une poésie ancrée dans le réel. Ses chansons mêlent folk, pop-rock et chanson française avec une sincérité lumineuse. Sa voix et sa guitare ouvrent un espace intime où chacun peut se reconnaître, porté par des mélodies qui font résonner à la fois douceur et intensité. Il sera accompagné sur scène par la Belle équipe Bertille Fraisse au violon et machine, Christophe Briz au clavier, Stephan Devaux à la basse et David Rebillet à la Batterie.   .

Halle Pénavienne 279 Rue Grande Rue Laplume 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 870 00 90 44  sylvainreverte@live.fr

English : Concert chanson française Sylvain Reverte et la Belle équipe

Sylvain Reverte, singer-songwriter, sings poetry rooted in reality. He will be accompanied on stage by the Belle équipe: Bertille Fraisse on violin and machine, Christophe Briz on keyboard, Stephan Devaux on bass and David Rebillet on drums.

