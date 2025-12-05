CONCERT CHANSON POE-LI-TIQUE Le Burgaud
Tarif : 8 – 8 – 10 EUR
Début : 2025-12-05
Profitez d’un concert exceptionnel au café du Burgaud !
Chanson française, mais pas que Chanson engagée, enragée, poé-li-tique ou intime, compositions ou auteurs français, Brel, Barbara, Ferré, Colette Magny etc…, espagnols, anglophones, répertoires classiques ou traditionnels, occitan, créole, chants à répondre, bref cabaret convivial et interactif Chant et guitare Olive Laporte. Vous avez la possibilité de manger sur place ! 8 .
CAFÉ DU BURGAUD Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie burgaud31@gmail.com
English :
Enjoy an exceptional concert at the Café du Burgaud!
