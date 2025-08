Concert Chanson Poétique Dick Annegarn + ArchiPol Place de la Mairie Saubrigues

Concert Chanson Poétique Dick Annegarn + ArchiPol Place de la Mairie Saubrigues samedi 13 décembre 2025.

Place de la Mairie La Mamisèle Saubrigues Landes

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Dick Annegarn

Chansons Agricoles

50 ans de poésie naturaliste. Des années 70 qui ont vu ses débuts, Dick Annegarn réinvente le meilleur les musiques qui font l’amour pas la guerre, les mots-sésames, les frontières ouvertes aux esprits assortis. Qui en France a écrit autant de chansons pour honorer la terre? Un concert qui se veut léger dans une actualité mondiale lourde.

Les spectateurs sont invités à apporter plantes, arbustes ou fleurs pour garnir et décorer la scène. À la fin du spectacle poétique, ils ramèneront leurs verdures à leur domicile.

1ère partie ArchiPol

Chanson française sauce aigre-douce tendre, mordante, décalée

Plume et d’Or et Prix du Public Trophée Brassens 2025

Avec ses airs d’éternel adolescent et son costume en toile de Jouy, ArchiPol détonne un peu dans le macrocosme de la chanson française. .

Place de la Mairie La Mamisèle Saubrigues 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine audrey@scene-champs.fr

English : Concert Chanson Poétique Dick Annegarn + ArchiPol

Dick Annegarn is 50 years of naturalist poetry. Dick Annegarn reinvents the best of the ’70s, when he first started out: music that makes love not war, sesame words, borders open to matching minds.

German : Concert Chanson Poétique Dick Annegarn + ArchiPol

Dick Annegarn steht für 50 Jahre naturalistische Poesie. Aus den 70er Jahren, in denen er anfing, erfindet Dick Annegarn das Beste neu: Musik, die Liebe macht, nicht Krieg, Sesam-öffne-dich-Worte, offene Grenzen für den passenden Geist.

Italiano :

Dick Annegarn compie 50 anni di poesia naturalista. Dagli anni ’70, quando ha iniziato, Dick Annegarn reinventa il meglio: musica che fa l’amore e non la guerra, parole di sesamo, frontiere aperte alle menti che si incontrano.

Espanol : Concert Chanson Poétique Dick Annegarn + ArchiPol

Dick Annegarn cumple 50 años de poesía naturalista. Desde los años 70, cuando empezó, Dick Annegarn reinventa lo mejor: música que hace el amor y no la guerra, palabras de sésamo, fronteras abiertas a mentes afines.

