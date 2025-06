CONCERT CHANSONNIERS DU PASTEL Revel 22 juin 2025 15:00

Haute-Garonne

CONCERT CHANSONNIERS DU PASTEL SALLE CLAUDE NOUGARO Revel Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-22 15:00:00

fin : 2025-06-22

Date(s) :

2025-06-22

Venez écouter le concert des Chansonniers du Pastel !

Concert « Les Chansonniers du Pastel » le dimanche 22 juin 2025 à la Salle Claude Nougaro de Revel / Au cours de deux heures de spectacle, les membres des Chansonniers du Pastel, un ensemble d’une vingtaine de passionnés, vous offriront plus de vingt numéros, mêlant avec finesse chansons et sketches. Ce groupe, sous la direction de son président, chef de chœur et auteur-compositeur, Gérard Perez, se distingue par ses interprétations chaleureuses de chansons populaires françaises, revisitées avec talent et enthousiasme / Tarifs Adultes 5 € / Enfants gratuit (-12 ans). .

SALLE CLAUDE NOUGARO

Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie leschansonniersdupastel@gmail.com

English :

Come and listen to the Chansonniers du Pastel concert!

German :

Hören Sie sich das Konzert der Chansonniers du Pastel an!

Italiano :

Venite ad ascoltare il concerto dei Chansonniers du Pastel!

Espanol :

¡Venga a escuchar el concierto de los Chansonniers du Pastel!

L’événement CONCERT CHANSONNIERS DU PASTEL Revel a été mis à jour le 2025-06-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE