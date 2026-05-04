Fessenheim-le-Bas

Concert Chansons à ma Dulcinée

4 rue de Marlenheim Fessenheim-le-Bas Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-07-03 21:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Chansons à ma Dulcinée le duo Cédric et Firmin reprend du service…

Un voyage musical empli d’amour, entre Fauré et Ferré, Ibert et Nougaro, Poulenc et Brel…

Un dialogue inattendu entre mélodies dites savantes et grande chanson à textes…

Un récital éclectique, rempli de poésie, de tristesse, d’un soupçon d’humour et de beaucoup de tendresse !

Grand écart stylistique réalisé par des professionnels…

Entrée libre avec plateau. Cédric Dosch chant, Firmin Martens piano, lecture. 0 .

4 rue de Marlenheim Fessenheim-le-Bas 67117 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 69 33 10

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English :

L’événement Concert Chansons à ma Dulcinée Fessenheim-le-Bas a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg