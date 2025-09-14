Concert chansons d’autrefois et airs de cour Les amis des églises et du patrimoine de Malay Laives
Eglise de Saint Laives Saône-et-Loire
Gratuit
Début : 2025-09-14
fin : 2025-09-14
2025-09-14
Venez écouter des Chansons d’autrefois et airs de cour. Un quatuor accompagné d’une violoncelliste. un cœur époustouflant. .
Eglise de Saint Laives 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 72 80 15 michel.muzy@orange.fr
