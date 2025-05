Concert | Chansons de cabaret – Nogent-sur-Oise, 18 mai 2025 16:00, Nogent-sur-Oise.

Lyriqu’Oise a l’immense plaisir de recevoir 2 merveilleux artistes dans un répertoire drôle et décalé ..

Jeanne-Marie Lévy et Dominique Desmons, habitués du festival de Bruniquel si cher à Xavier Mauconduit.

Dire simplement que la première est soprano et le second est ténor serait vraiment trop réducteur, tant ils ont de cordes à leurs arcs. Artistes lyriques, certes, mais tout autant comédiens, baladins ou diseurs. Ils ont préparé spécialement pour vous un récital plein de fous-rires et d’émotions.

Tout aussi chanteurs que comédiens, ils vous conduiront du cabaret au music-hall.

Ne manquez pas ce moment privilégié d’humour, de rire et de nostalgie, pour découvrir ou redécouvrir des chansons , airs et duos populaires du répertoire.

Dimanche 18 Mai à 16 heures

Espace culturel du Château des Rochers, salle Vanelle et Delière.

1, rue Faidherbe 60180 Nogent-sur-Oise

Vente sur place: Tarif plein: 17€ / Tarif réduit 15€ adhérents association partenaire ou 13€ adhérent Lyriqu’Oise / Gratuit 15 ans

Renseignement par mail lyriquoise@gmail.com 15 .

1 Rue Faidherbe

Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France lyriquoise@gmail.com

