Concert Chansons de lutte à danser Vendredi 4 juillet, 22h30 1, Esplanade Charles de Gaulle 33 190 la Réole Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-04T22:30:00 – 2025-07-04T23:30:00

Fin : 2025-07-04T22:30:00 – 2025-07-04T23:30:00

Chansons de lutte à danser avec Fabrice Vieira et le Collectif Tribal.

Esplanade Charles-de-Gaulle ou Amicale laïque si pluie.

Esplanade Charles-de-Gaulle ou Amicale laïque si pluie.
Lieu emblématique de La Réole surplombant les quais et la Garonne. Ascenseur et à pied. Parking proche

© Jean Michel Achiary