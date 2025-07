Concert Chansons d’ici et d’ailleurs Chez Jeanne & Sauvage Limeuil

Concert Chansons d’ici et d’ailleurs Chez Jeanne & Sauvage Limeuil jeudi 17 juillet 2025.

Concert Chansons d’ici et d’ailleurs

Chez Jeanne & Sauvage 65 rue du port Limeuil Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17

fin : 2025-07-17

Date(s) :

2025-07-17

Concert « Chansons d’ici et d’ailleurs » par Stanley Hanks musicologue talentueux, pianiste et chanteur, Accompagné d’ Hermine Huguenel mezzo-soprano, coach vocal et sonothérapeute. Piano et voix.

Concert « Chansons d’ici et d’ailleurs » par Stanley Hanks musicologue talentueux, pianiste et chanteur, Accompagné d’ Hermine Huguenel mezzo-soprano, coach vocal et sonothérapeute. Piano et voix. .

Chez Jeanne & Sauvage 65 rue du port Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 14 68 15

English :

Concert « Chansons d’ici et d’ailleurs » by Stanley Hanks, talented musicologist, pianist and singer, accompanied by Hermine Huguenel, mezzo-soprano, vocal coach and sound therapist. Piano and voice.

German : Concert Chansons d’ici et d’ailleurs

Konzert « Chansons d’ici et d’ailleurs » von Stanley Hanks, einem talentierten Musikwissenschaftler, Pianisten und Sänger. Begleitet wird er von Hermine Huguenel, Mezzosopranistin, Stimmtrainerin und Klangtherapeutin. Klavier und Gesang.

Italiano :

Chansons d’ici et d’ailleurs », concerto di Stanley Hanks, musicologo, pianista e cantante di talento, accompagnato da Hermine Huguenel, mezzosoprano, vocal coach e terapista del suono. Pianoforte e voce.

Espanol : Concert Chansons d’ici et d’ailleurs

Concierto « Chansons d’ici et d’ailleurs » de Stanley Hanks, musicólogo, pianista y cantante de talento, acompañado por Hermine Huguenel, mezzosoprano, profesora de canto y terapeuta de sonido. Piano y voz.

L’événement Concert Chansons d’ici et d’ailleurs Limeuil a été mis à jour le 2025-07-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère