Concert « Chansons en pêche », Auditorium du Port-musée, Douarnenez

Informations pratiques

Concert « Chansons en pêche » Dimanche 20 septembre, 15h00 Auditorium du Port-musée Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Deux siècles de poésies chantées décrivant la vie à bord et l’évolution des techniques de pêches, crées par les marins-pêcheurs, en français et en breton.

Un répertoire transmis oralement depuis le 18 ème siècle et qui aborde différentes pêches : baleine, morue, sardine, thon, langouste…. Une description chantée et rehaussée d’anecdotes et d’images.

Auditorium du Port-musée Place de l’enfer 29100 Douarnenez Douarnenez 29100 Finistère Bretagne https://www.douarnenez.bzh/lieux-organisation-evenements-douarnenez/ Ouvert depuis 2007, l’auditorium, situé dans le bâtiment de la médiathèque et du Port-musée accueille des concerts, des conférences, des projections et des lectures. Il a une capacité de 107 places, dont 4 places pour les personnes à mobilité réduite.

Deux siècles de poésies chantées décrivant la vie à bord et l’évolution des techniques de pêches

©Michel Colleu