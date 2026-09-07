Concert « Chansons en pêche », Auditorium du Port-musée, Douarnenez
dimanche 20 septembre 2026 · Auditorium du Port-musée · Douarnenez
Informations pratiques
Concert « Chansons en pêche » Dimanche 20 septembre, 15h00 Auditorium du Port-musée Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Deux siècles de poésies chantées décrivant la vie à bord et l’évolution des techniques de pêches, crées par les marins-pêcheurs, en français et en breton.
Un répertoire transmis oralement depuis le 18 ème siècle et qui aborde différentes pêches : baleine, morue, sardine, thon, langouste…. Une description chantée et rehaussée d’anecdotes et d’images.
Auditorium du Port-musée Place de l’enfer 29100 Douarnenez Douarnenez 29100 Finistère Bretagne https://www.douarnenez.bzh/lieux-organisation-evenements-douarnenez/ Ouvert depuis 2007, l’auditorium, situé dans le bâtiment de la médiathèque et du Port-musée accueille des concerts, des conférences, des projections et des lectures. Il a une capacité de 107 places, dont 4 places pour les personnes à mobilité réduite.
Deux siècles de poésies chantées décrivant la vie à bord et l’évolution des techniques de pêches
©Michel Colleu
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