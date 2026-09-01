Informations pratiques

Douarnenez

Concert « Chansons en pêche »

Place de l’enfer Auditorium Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Deux siècles de poésies chantées décrivant la vie à bord et l’évolution des techniques de pêches, crées par les marins-pêcheurs, en français et en breton.

Un répertoire transmis oralement depuis le 18 ème siècle et qui aborde différentes pêches : baleine, morue, sardine, thon, langouste…. Une description chantée et rehaussée d’anecdotes et d’images. .

Place de l’enfer Auditorium Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert « Chansons en pêche » Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ