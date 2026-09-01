Concert « Chansons en pêche » Place de l’enfer Douarnenez
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'enfer · Douarnenez
Informations pratiques
Douarnenez
Concert « Chansons en pêche »
Place de l’enfer Auditorium Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Deux siècles de poésies chantées décrivant la vie à bord et l’évolution des techniques de pêches, crées par les marins-pêcheurs, en français et en breton.
Un répertoire transmis oralement depuis le 18 ème siècle et qui aborde différentes pêches : baleine, morue, sardine, thon, langouste…. Une description chantée et rehaussée d’anecdotes et d’images. .
Place de l’enfer Auditorium Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 2 98 92 65 20
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English :
L’événement Concert « Chansons en pêche » Douarnenez a été mis à jour le 2026-09-07 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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