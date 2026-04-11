CONCERT CHANSONS ET TOILES Casa de España de Sète Sète

Sète

CONCERT CHANSONS ET TOILES

Casa de España de Sète 53 Bd Chevalier de Clerville Sète Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Duo Angel Gironès & Pascal Corriu Blues • Folk • Rock La Casa accueille un duo surprenant, déroutant, passionnant et époustouflant Angel Gironès et Pascal Corriu, deux artistes unis par l’amour de la guitare et de la chanson vivante.

Duo Angel Gironès & Pascal Corriu Blues • Folk • Rock La Casa accueille un duo surprenant, déroutant, passionnant et époustouflant Angel Gironès et Pascal Corriu, deux artistes unis par l’amour de la guitare et de la chanson vivante. Angel présentera ses nouveaux textes, des histoires du quotidien, sincères et sans concession, où il partage son regard d’humain écolo en quête d’un idéal encore introuvable. Sa guitare, qu’il maîtrise avec passion, accompagne chaque mot avec intensité. À ses côtés, Pascal Corriu, professeur de guitare au JAM de Montpellier, apporte une couleur musicale unique. De cette rencontre est né un duo Blues‑Folk‑Rock qui revisite la chanson française avec une sensibilité nouvelle. Cette approche originale vous emportera vers des émotions profondes, parfois enfouies, et marquera sans aucun doute une belle page de cette soirée à la Casa de España de Sète.Tapas et boissons seront proposés tout au long de la soirée .

Casa de España de Sète 53 Bd Chevalier de Clerville Sète 34200 Hérault Occitanie +33 6 05 03 11 62 contact.casadeespanasete@gmail.com

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English :

Duo Angel Gironès & Pascal Corriu Blues ? Folk ? Rock La Casa welcomes a surprising, bewildering, exciting and breathtaking duo: Angel Gironès and Pascal Corriu, two artists united by their love of guitar and lively song.

L’événement CONCERT CHANSONS ET TOILES Sète a été mis à jour le 2026-04-04 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE