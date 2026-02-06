Concert Chansons françaises avec le Groupe vocal Bellacor Salle polyvalente Chameyrat
Concert Chansons françaises avec le Groupe vocal Bellacor Salle polyvalente Chameyrat dimanche 15 février 2026.
Concert Chansons françaises avec le Groupe vocal Bellacor
Salle polyvalente Route de Favars Chameyrat Corrèze
Tarif : – – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
Quatre voix, deux instruments accompagnateurs (guitare/accordéon et basse/contrebasse) pour une voyage polyphonique et musical autour des plus beaux standards de la chanson française. une animation d’un dimanche après-midi d’hiver. Entrée 8 € .
Salle polyvalente Route de Favars Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 67 90 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Chansons françaises avec le Groupe vocal Bellacor
L’événement Concert Chansons françaises avec le Groupe vocal Bellacor Chameyrat a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze