Concert Chansons françaises avec le Groupe vocal Bellacor Salle polyvalente Chameyrat

Concert Chansons françaises avec le Groupe vocal Bellacor

Salle polyvalente Route de Favars Chameyrat Corrèze

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-15

fin : 2026-02-15

2026-02-15

Quatre voix, deux instruments accompagnateurs (guitare/accordéon et basse/contrebasse) pour une voyage polyphonique et musical autour des plus beaux standards de la chanson française. une animation d’un dimanche après-midi d’hiver. Entrée 8 € .

Salle polyvalente Route de Favars Chameyrat 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 67 90 55

English : Concert Chansons françaises avec le Groupe vocal Bellacor

