Concert Chansons Françaises d’hier à aujourd’hui Galgon

Concert Chansons Françaises d’hier à aujourd’hui

église Galgon Gironde

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

L’association des amis de l’église Saint-Seurin de Galgon propose un concert de chansons françaises d’hier à aujourd’hui avec Christophe Egreteaud.

Les fonds récoltes serviront à l’entretien et la rénovation de l’église .

église Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 00 53 10

