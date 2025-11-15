Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Chansons Françaises d’hier à aujourd’hui Galgon

Concert Chansons Françaises d'hier à aujourd'hui

Concert Chansons Françaises d’hier à aujourd’hui Galgon samedi 15 novembre 2025.

Concert Chansons Françaises d’hier à aujourd’hui

église Galgon Gironde

Tarif : – – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15

Date(s) :
2025-11-15

L’association des amis de l’église Saint-Seurin de Galgon propose un concert de chansons françaises d’hier à aujourd’hui avec Christophe Egreteaud.

Les fonds récoltes serviront à l’entretien et la rénovation de l’église   .

église Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 00 53 10 

English : Concert Chansons Françaises d’hier à aujourd’hui

German : Concert Chansons Françaises d’hier à aujourd’hui

Italiano :

Espanol : Concert Chansons Françaises d’hier à aujourd’hui

L’événement Concert Chansons Françaises d’hier à aujourd’hui Galgon a été mis à jour le 2025-10-24 par OT du Fronsadais