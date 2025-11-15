Concert Chansons Françaises d’hier à aujourd’hui Galgon
Concert Chansons Françaises d’hier à aujourd’hui
église Galgon Gironde
Tarif : – – 12 EUR
L’association des amis de l’église Saint-Seurin de Galgon propose un concert de chansons françaises d’hier à aujourd’hui avec Christophe Egreteaud.
Les fonds récoltes serviront à l’entretien et la rénovation de l’église .
église Galgon 33133 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 00 53 10
